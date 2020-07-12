В кишечник свиньи был запущен волнообразный робот

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12.07.2020, 1:40, Новости дня

Ученым из Израиля удалось создать волнообразного робота, который был запущен в кишечник свиньи. Благодаря волнообразному механизму движения устройству удалось удачно по нему проползти.

По словам ученых, разработка отличается достаточно простой конструкцией. Уникальный робот может быть использован для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ранее для этого применялась процедура эндоскопии, которая нередко являлась болезненной для многих пациентов.

Известно, что к мотору устройства прикреплена спираль, а к ней присоединены соединённые друг с другом звенья. Движение робота происходит после включения мотора и вращения спирали со звеньями.



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