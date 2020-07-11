 

МКС подготовили к встрече российского космического грузовика

11.07.2020, 23:16, Новости дня

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении Роскосмоса. Старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур запланирован на 23 июля.

«11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции», – приводит сообщение госкорпорации ТАСС.

Двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС, были включены в 22.15 и проработали 262 секунды. В результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров.

Изначально предполагалось, что коррекция орбиты пройдет 10 июля и будет увеличена почти на 500 метров. 3 июля была проведена внеплановая коррекция орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора. Она стала выше на 900 метров. Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

Напомним, в четверг «новогодний» космический грузовик «Прогресс» отстыковали от МКС, свели с орбиты и затопили в несудоходном районе Тихого океана.



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