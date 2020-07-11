На одном из судов ввели карантин из-за вспышки COVID-19 – Минздрав Украины

11.07.2020, 22:54, Новости дня

На судне “София”, которое находится в водах Украины, произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 июля на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт главы государства.

“Степанов доложил о ситуации на судне “София”, экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации”, – говорится в сообщении.

Агентству “РБК-Украина” директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что судно “София” ходит под флагом Либерии и сейчас находится на рейде в порту Южный в Одесской области. Позже судно собираются перевести в порт Николаев.

“Поскольку судно находится в Украине, то вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины”, – объяснил Погорельцев.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человека, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел. В Одесской области зарегистрирован 2141 случай COVID-19.