 

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

11.07.2020, 22:16, Новости дня

Подразделения вооруженных сил Сирии отразили атаку боевиков в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран – Кара-Джагес (провинция Идлиб). Подразделениями вооруженных сил Сирии атака боевиков была отбита. Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кроме того, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Кульджок в провинции Латакия, населенный пункт Кафер-Баттих в провинции Идлиб и населенный пункт Кафер-Таала в провинции Алеппо. Всего зафиксировано три обстрела.

Щербицкий напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года на территории идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. «За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», – отметил контр-адмирал.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Напомним, в прошлую среду президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели видеосаммит по Сирии, по итогам которого Москва, Тегаран и Анкара отметили «твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / На Западе указали на истинный смысл статьи Путина о Второй мировой

04.06 / Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

03.06 / Италия заявила об окончании критического момента пандемии

09.07 / На Донбассе погиб один украинский военный, ранены еще трое

21.05 / В РФ отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg 2019 года выпуска

26.05 / Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики до 4,6% в 2020 году

20.06 / Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор

04.06 / Названы факторы наступления второй волны коронавируса в России

23.06 / Коллега рассказал об устроенном историком Соколовым застолье после убийства

20.05 / Назван срок возобновления работы туристического сектора России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска