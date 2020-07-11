У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

11.07.2020, 22:15, Новости дня

Официальное обвинение Ивану Сафронову будет предъявлено в понедельник 13 июля. Советника главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина подозревают в государственной измене в виде передачи особо секретных сведений разведке Чешской Республики.

Сафронов был задержан в Москве 7 июля, и позже появилось сообщение, что суд продлил ему арест до 6 сентября 2020 года. Многие российские журналисты считают, что на самом деле армейский генералитет и руководство российского ВПК раздражали статьи Сафронова, опубликованные в период его работы в газете «Коммерсант» (2010 – 2019 гг.).

А как к делу Ивана Сафронова относятся в Чехии?

«Логика дворовых детей в российско-чешских отношениях»

В 2002 году знаменитый чешский певец Карел Готт записал песню “Jako James Bond” («Как Джеймс Бонд»). Лирический герой этой песни рассказывает: «Вчера мне приснился странный сон – я был английским джентльменом и жил жизнью, полной приключений». Дальше идет перечисление атрибутов в фильмах об агенте 007 с лицензией на убийство: путешествия в экзотические страны, стильные смокинги, игра в гольф, шампанское Dom Pérignon, мимолетные романы с самыми красивыми женщинами, сражения с врагами «Ее Величества и старой доброй Англии». «Хотел бы я пожить такой жизнью, и спасти весь мир, как Джеймс Бонд!», – заключает герой песни.

Сами чехи воспринимали эту песню, как удачную шутку. Но недавно они с удивлением узнали, что, по версии Москвы, у них уже 8 лет есть собственный суперагент.

С упоминания об этом факте начался разговор корреспондента Русской службы «Голоса Америки» с международным обозревателем газеты “Hospodářské noviny” Ондржеем Соукупом (Ondrej Soukup).

«Официцально здесь никто ничего не комментировал, и ни министр внутренних дел, ни спикер разведки не сказали ни слова», – начал он.

По словам Соукупа, и в местной прессе, и в соцсетях отклики на объявление Ивана Сафронова «чешским Джеймсом Бондом» были весьма скептическими. «Понятно, что все сообщения на эту тему, которые здесь появляются, и факты, которые нам предоставлены, расцениваются как спекуляция», – добавляет чешский журналист.

Ондржей Соукуп подчеркивает, что российско-чешские отношения «сейчас находятся на нижней точке», и в ближайшее время, по его мнению, не стоит ожидать каких-то подвижек в лучшую сторону, скорее – наоборот.

«И вина здесь обеих сторон. Мне кажется, что чешское общество, и в том числе политики, абсолютно не понимают чувстительность для России всего, что связано со Второй мировой войной. А все окрики со стороны Кремля: “что вы там делаете? Верните наш памятник, вы все нацисты!” являются контпродуктивными. Потому что они вызывают только огромную волну возмущения здесь: мол, опять русские пытаются командовать нами, они возрождают Советский Союз и считают, что мы до сих пор их колония. Поэтому в ответ мы уберем еще один памятник», – описывает ситуацию собеседник «Голоса Америки».

Ондржей Соукуп сравнивает обоюдные претензии России и Чехии с логикой дворовых детей. И добавляет: «Но эта логика работает, потому что в этих отношениях нет позитивной повестки. С точки зрения России, Чехия – слишком маленькая, с точки зрения Чехии, Россия – слишком большая, но она нам не слишком нужна. Газ мы покупаем через европейские энергетические компании, преимущественно – через немецкие. Экспорт в Россию составляет, по-моему, 1,5% от всего объема. Так что пока нет никаких позитивных моментов, которые позволили бы сказать: “Давайте не будем дуться друг на друга, потому что у нас есть общие интересы”.

И в этом смысле я допускаю, что если все случившееся – действительно провокация, и Сафронов ничего общего со шпионажем никогда не имел, то те, кто придумывал это дело, решили: а давайте мы назначим Чехию его вербовщиком. Они убрали памятник нашему маршалу, вот теперь им будет наш ответ», – подытоживает международный обозреватель газеты “Hospodářské noviny”.

«Чешским политикам данная ситуация представляется некомфортной»

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода (Marek Příhoda) объясняет сравнительно слабое внимание к делу Ивана Сафронова двумя обстоятельствами – временем летних отпусков, когда после первой вспышки коронавируса Евросоюз пошел на смягчение карантинного режима и приоткрыл внутренние границы. И тем, что главной темой местной прессы стало обсуждение дефицита национального бюджета.

«Никто из представителей исполнительной власти – ни премьер Андрей Бабиш, ни министр внутренних дел Ян Гамачек – не комментировали это дело. Хотя Бабиш отозвался на слова Дмитрия Пескова, который сказал, что двусторонние отношения сейчас “омрачены”. В общем, все наши официальные представители говорят, что мы хотим нормализовать отношения с Россией, что нужны консультации на основе договора о дружбе и сотрудничестве от 1993 года. Но проблема в том, что нет реакции со стороны России на эти предложения», – констатирует чешский эксперт.

И отмечает, что отклик на дело Ивана Сафронова последовал от депутатов нижней палаты чешского парламента. В частности, глава комитета по внешним делам палаты депутатов Ондржей Веселы (Ondřej Veselý), который, кстати, входит в правительственную коалицию от социал-демократической партии, заявил, что в России действует авторитарный режим. И подчеркнул: «Все выглядит так, будто бы Россия выбрала нас в качестве своего внешнего врага, с которым намерена бороться».

«Я, признаться, не ожидал этого от главы нашего внешнеполитического комитета, но он сравнил данное дело с делом Ивана Голунова. А заместитель главы этого комитета Ян Липавский (Jan Lipavský) сообщил, что Россия не хочет вести двусторонние консультации с Чехией», – добавил Марек Прихода.

Обобщая публикации в чешской прессе, появившиеся в связи с объявлением советника главы «Роскосмоса» «чешским шпионом», содиректор академического центра Бориса Немцова подчеркивает, что это является частью общего ухудшения отношений России не только с Чешской Республикой, но и с Западом в целом. И резюмирует: «Моя оценка ситуации такова: чешским политикам данная ситуация представляется некомфортной. Они привыкли, что главными внешнеполитическими врагами Кремль считает страны Балтии, Польшу, Грузию и Украину, но не Чехию. То есть, они не привыкли к враждебной риторике со стороны официальных кругов России. Но сейчас им приходится привыкать к такому феномену, который ранее относился к другим государствам. Я – конечно, скептик. Ситуация в России сейчас такова, что вряд ли удастся подойти к улучшению наших отношений. Но, тем не менее, остается желание продолжить поиск формата для улучшения этих отношений, и главное – найти человека, который взял бы на себя ответственность за этот процесс».

«Я очень сомневаюсь, что Иван Сафронов мог быть агентом чьей-либо разведки»

С тем, что обвинения в адрес Ивана Сафронова связаны с демонтажем памятника Ивану Коневу, установкой памятной таблички бойцам РОА, принимавшим участие в освобождении Праги в 1945 горду и со скандалом в российском посольстве в чешской столице, согласен и проживающий в Праге независимых военно-политический эксперт Юрий Федоров.

«Российское посольство во всех этих случаях ведет себя, я бы сказал, вызывающе некомпетентно. Оно начинает учить чешскую политическую элиту и общественность, как им нужно себя вести, что чехи быть благодарны за освобождение Праги в 1945 году, и так далее. Озвучивается весь список совершенно неуместных в данном случае ни по тону, ни по содержанию претензий. И это вызывает раздражение и в чешских СМИ, и в чешской общественности, и среди политической элиты. И не способствует налаживанию отношений», – заметил Федоров в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Профессиональную деятельность Ивана Сафронова эксперт оценивает весьма высоко. «Я достаточно внимательно следил за его статьями в «Коммерсанте». Для хорошей газеты это – достойные публикации, достаточно квалифицированные и аргументированные. И автор – это человек, который разбирается в проблемах, о которых он пишет, в том числе – о поставках российского вооружения и о некоторых армейских проблемах. Это были статьи, отражающие его переживания за положение дел, сложившееся в армии и ВПК. Видимо, по наследству он получил знания о тех вопросах, которыми он занимался. По крайней мере – до его перехода на бюрократическую службу», – отметил Юрий Федоров.

И добавил: «Я лично очень сомневаюсь в том, что Иван Сафронов вообще мог быть агентом чьей-либо разведки – чешской, португальской, бурундийской и неважно какой еще. Во-первых, по отзывам людей, которые его знали, это – человек патриотических настроений. Во-вторых, чтобы быть назначенным на пост советника руководителя “Роскосмоса”, нужно получить одобрение службы безопасности ФСБ. Это стандартная процедура получения допуска к секретным материалам, к информации разного уровня секретности. “Роскосмос” – это высоко режимная организация, в которой все сотрудники должны иметь допуск к документам секретным и совершенно секретным. В мае Сафронова назначают на достаточно высокую должность в этой организации, а незадолго до этого пришло согласие ФСБ на такого рода назначение».

«И здесь возникает противоречие: если человека подозревают в том, что он шпион – потенциальный, реальный или мнимый – то как служба безопасности дает согласие на его работу в режимной организации?», – задается вопросом собеседник «Голоса Америки».

И делает вывод: «На мой взгляд, это свидетельствует о том, что само дело «шито белыми нитками», и, скорее всего, Иван Сафронов попал в какие-то жернова очередного конфликта между различными группировками в военно-промышленном комплексе или в службе безопасности. Это – просто пешка в какой-то чужой игре. И, кстати, под ударом здесь находится не только он, но и Дмитрий Рогозин – человек, который, насколько я могу судить, раздражал очень многих руководителей ВПК собственной, мягко говоря, некомпетентностью. И я не исключаю, что главным объектом этой интриги был не молодой журналист, а руководитель “Роскосмоса”. Но это – всего лишь одна из конспирологических версий, поскольку в деле Сафронова есть очень много несостыковок, нелепостей».