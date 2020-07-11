Госдепартамент предупредил граждан США о риске задержания в Китае

11.07.2020, 22:15, Новости дня

Государственный департамент США в субботу призвал граждан США «проявлять повышенную осторожность» в Китае из-за увеличения риска произвольного правоприменения, включая задержание и запрет на выезд из страны.

«Граждане США могут содержаться под стражей без доступа к консульским службам или информации об их предполагаемом преступлении, – говорится в заявлении Госдепартамента об угрозе безопасности гражданам США в Китае. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что американским гражданам могут грозить «длительные допросы и длительное задержание» по причинам, связанным с госбезопасностью Китая.

«Сотрудники службы безопасности могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку частных электронных сообщений с критикой правительства Китая», – заявили в Госдепартаменте, не приводя конкретных примеров. В Госдепартаменте также не уточнили, что послужило причиной для выпуска предупреждения о безопасности.

Нынешнее предупреждение было выпущено на фоне роста напряженности в двусторонних отношениях США и Китая по ряду вопросов: пандемии COVID-19, торгового договора, нового закона о безопасности Гонконга и утверждениях о нарушениях прав человека в отношении уйгуров в Синьцзяне.

Вашингтон и Пекин недавно обменялись ограничительными мерами на выдачу виз для должностных лиц, что еще больше подчеркнуло ухудшение отношений.

В МИД Китая заявление Госдепартамента пока не прокомментировали. В среду Пекин назвал аналогичное заявление, выпущенное властями Австралии, предупредившими своих граждан о риске задержания в Китае, «абсолютно нелепым и дезинформирующим».