SRF – в Швейцарии политика, бизнес и наука объединились, чтобы развеять страхи перед 5G

11.07.2020, 22:13, Новости дня

В Швейцарии стартовала кампания с целью избавить граждан страны от необоснованных сомнений по поводу технологии мобильной связи 5G, пишет SRF. Для этого Швейцарская телекоммуникационная ассоциация создала организацию, в которую вошли политики, бизнесмены и учёные. Их цель — разоблачение тех фейков, которые на данный момент превалируют в общественной дискуссии о 5G.

Технология 5G, пятое поколение мобильного интернета, должна ускорить работу интернета и обеспечить возможности передачи бóльших объёмов данных. Дискуссии по поводу 5G не стихают годами. В Швейцарии его противники также регулярно устраивают демонстрации на улицах городов. И они добились успеха: рассмотрение 90% всех ходатайств о строительстве вышек мобильной связи отложено на неопределённый срок. В связи с этим индустрия сотовой связи собирается принять ответные меры и добиться внедрения 5G с помощью лоббистской организации при широкой поддержке политиков, бизнеса и учёных. Репортаж Андре Руха и Сандро Делла Торре.

В рамках онлайн-конференции сторонники 5G хотят развеять сомнения по поводу этой технологии.

ПЕТЕР ГРЮТТЕР, президент Швейцарской телекоммуникационной ассоциации: На данный момент в общественной дискуссии превалируют фейки, ложные заявления, уму непостижимые истории о мёртвых птицах на улицах городов, гибели пчёл, лишающихся листвы деревьях, вирусе COVID-19, который передаётся по волнам сотовой связи. Волосы дыбом встают, с научной точки зрения это абсолютно недостоверные вещи.

Организация называется Chance5G. Она создана Швейцарской телекоммуникационной ассоциацией. Рекламный ролик призван подчеркнуть преимущества 5G. Промышленности необходима новая сеть. Поэтому политик и предприниматель в сфере металлообработки Диана Гутйар поддерживают эту акцию.

ДИАНА ГУТЙАР, депутат Национального совета от Швейцарской народной партии в кантоне Тургау: Дело в том, что нам нужно быть на связи с нашими различными строительными площадками в Швейцарии. Мы на них всё чаще используем портативные устройства. И для более быстрой передачи данных нам необходимо расширение сети 5G.

Но этот процесс застопорился. За последние 12 месяцев были удовлетворены только 10% ходатайств о строительстве вышек мобильной связи. Но теперь 5G поддержали и известные учёные. Президент совета Швейцарской высшей технической школы Цюриха также состоит в организации Chance5G.

МИХАЭЛЬ ХЕНГАРТНЕР, президент совета Швейцарской высшей технической школы Цюриха: Сегодня Швейцария — один из лидеров мира в сфере научных исследований, инноваций, а также в плане своей конкурентоспособности. Чтобы и завтра оставаться на этих позициях, нам нужна хорошая инфраструктура. Для этого в эпоху развития цифровых технологий необходима надёжная сеть 5G.

До этого громче всех заявляли о себе противники 5G. К примеру, в прошлом году в Берне прошли многотысячные демонстрации. Против расширения сети 5G выступает и сопредседатель объединения Frequencia Уве Дингер. По его мнению, новая кампания мало что изменит.

УВЕ ДИНГЕР, сопредседатель объединения Frequencia: Аргументы не стали звучать убедительнее только из-за того, что эту платформу поддержали люди из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и других структур.

По поводу 5G мнения расходятся. Но его сторонники стали теперь говорить чуть громче.

Дата выхода в эфир 11 июля 2020 года.