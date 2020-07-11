В Дагестане задержали торговцев оружием

11.07.2020, 21:53, Новости дня

Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Была получена оперативная информация о том, что 44-летний уроженец Сулейман-Стальского района, 43-летний житель Каспийска, а также двое уроженцев Чеченской республики 37 и 44 лет, по предварительному сговору занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении и переделке гражданского оружия под их боевой аналог, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой огнестрельного оружия с территории Чечни в республику Дагестан», – говорится в Instagram пресс-службы МВД Дагестана.

По данным МВД, 11 июля по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. В ходе обысков были изъяты гранаты РГД-5, Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макаров.

«Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Все подозреваемые задержаны», – отмечается в сообщении.

Напомним, 11 июня стало известно, что ФСБ изъяла у подпольных оружейников по всей РФ 166 единиц огнестрельного оружия, а также 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ, 14 детонаторов, более 8,5 тысяч патронов.

В конце мая ФСБ выявила более 20 подпольных оружейных мастерских в России, изъяв 188 единиц огнестрельного оружия, а также три гранатомета, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 тыс. патронов.