На очистном сооружении в Китае произошел взрыв, есть пострадавшие

11.07.2020, 21:30, Новости дня

В китайской провинции Ляонин на одном из очистных сооружений произошел взрыв, пострадали по меньшей мере 17 человек, пишут СМИ.

Взрыв прогремел в округе Фусинь около 20.40 (15.40 мск), взрывная волна выбила окна во всех зданиях, расположенных неподалеку, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пострадавшие получили легкие ранения, их направили в больницы. Причина произошедшего устанавливается.

В июне в результате взрыва автоцистерны со сжиженным природным газом в Китае погибли 18 человек.