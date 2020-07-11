В Армении обеспокоились сохранностью собора Святой Софии
11.07.2020, 21:16, Новости дня
Для обеспечения сохранности собора Святой Софии в Стамбуле необходим мониторинг со стороны ЮНЕСКО, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Армению обеспокоило решение сменить статус собора с музея на мечеть, сообщила Нагдалян, передает РИА «Новости».
«Это решение создает опасный прецедент по изменению целей и значения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и подчеркивает необходимость мониторинга со стороны международного сообщества, и особенно ЮНЕСКО, для сохранения исторических объектов на территории Турции, имеющих аналогичный статус», – отметила она.
Здание собора является не только памятником истории и культуры, в разные времена оно также имело разное религиозное, культурное и политическое значение, напомнила Нагдалян.
«Придание собору Святой Софии статуса музея и включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО позволило сделать его символом не столкновения цивилизаций, а сотрудничества и единства человечества», – добавила представитель МИД.
В пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.
В пятницу призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет.
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