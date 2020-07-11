Пашаев дал совет дочери Ефремова

11.07.2020, 20:53, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на слова дочери артиста Анны Марии, которая назвала его некомпетентным.

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», – высказался Пашаев в разговоре с изданием «Подъем».

Также он добавил, что между потерпевшими якобы идет «битва за деньги», но выполнять их требования Ефремов не намерен.

«То, что они просят, этого не будет. Очень грязная игра идет с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идет: собак, кошек, соседей – всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим», – заключил юрист.

Ранее СМИ сообщили, что четверо потерпевших по делу смертельного ДТП с участием Ефремова якобы потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.