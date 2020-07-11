 

В аэропортах Киева и Львова пассажиры будут проходить ПЦР-тестирование – Криклий

11.07.2020, 20:43, Новости дня

Пассажирам, прибывшим в Украину через аэропорты Львова и Киева, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус в здании аэровокзалов, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины 11 июля.

В случае отрицательного результата пассажиры смогут не проходить самоизоляцию.

Криклий подчеркнул, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в двух аэропортах. Он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности привязки выдачи результатов тестирования в приложении “Дій вдома”. Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров и предотвратит скопление людей у лабораторий, отмечено в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Общество: Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

23.06 / Обновленный Genesis G70 получит прежние моторы

13.06 / В США застрелили еще одного афроамериканца

15.06 / Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

23.06 / Вирусолога обеспокоили симптомы добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

29.05 / После пандемии россияне хотят купить свой автомобиль вместо каршеринга

09.07 / В поселок, где живет Смолий, привезли гробы и венки

14.05 / Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat объявил о банкротстве

28.05 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

07.07 / ФСБ запросила арест Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска