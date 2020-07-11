 

В Полтаве суд арестовал трех подозреваемых в ограблении автомобиля “Укрпошти”

11.07.2020, 20:43, Новости дня

Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для трех подозреваемых в ограблении автомобиля “Укрпошти” в Лубенском районе. Об этом 11 июля проинформировала полиция Полтавской области.

“Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что меру пресечения 11 июля планируют избрать еще одному подозреваемому в ограблении.

Нападение на автомобиль “Укрпошти” произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль “Газель” и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,7 млн грн.

Издание “Полтавщина” со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль “Укрпошти” подорвали дистанционно. “В “Газель” злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент”, – рассказал собеседник издания.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля “Газель” находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным полиции, подозреваемые в подрыве автомобиля могли использовать светло-бежевый ВАЗ-2108 с черным правым передним крылом. Его снял на видеорегистратор автомобиль, который, вероятно, проезжал вблизи места нападения.

Задержанных по делу об ограблении четверо, им предъявлены подозрения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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