Генпрокуратура РФ заявила, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Родственники погибших не согласны с этим

11.07.2020, 20:43, Новости дня

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в 1959 году в Свердловской области после схода лавины, об этом заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, сообщило агентство ТАСС 11 июля.

По его словам, все повреждения на телах погибших аналогичны тем, которые получают альпинисты во время схождения лавин. В ходе проверки следствие установило, что шестеро из девяти участников группы погибли от переохлаждения, у троих были травмы, причиненные давлением обтекающей силы, отметил Курьяков.

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родные погибших в 1959 году на Северном Урале не согласны с версией Генпрокуратуры. Об этом сообщил ТАСС.

Черноусов пообещал проанализировать выводы прокуратуры и сказал, что фактически проверка ничего не дала.

В феврале 2019 года представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что есть 75 версий гибели группы Дятлова, “в том числе самые одиозные, как инопланетное или потустороннее вмешательство”, из которых следствие хочет установить одну. Наиболее вероятные причины смерти туристов связаны с природными явлениями (лавина, ураган). В прокуратуре РФ исключили криминальные версии гибели группы Дятлова.

Группа из девяти туристов во главе со студентом Уральского политехнического института Игорем Дятловым совершала лыжный проход, посвященный XXI съезду КПСС, планируя пройти по Северному Уралу около 300 километров. 2 февраля 1959 года туристы погибли. В мае 1959 года прокуратура Свердловской области прекратила расследование дела, назвав причиной гибели группы стихийные явления.