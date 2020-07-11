 

Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки составило 219 тыс. человек

11.07.2020, 19:16, Новости дня

За последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составило более 219 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Общее число инфицированных в мире составило 12 млн 322 тыс. 395 человек, передает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Число погибших увеличилось на 5 тыс. 286 человек, за весь период пандемии скончались свыше 556 тыс. человек.

В субботу в США был установлен очередной рекорд по приросту инфицированных, там за сутки зарегистрировали 66,6 тыс. случаев коронавируса.



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