Мотоблогер погибла в ДТП в Подмосковье

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11.07.2020, 18:53, Новости дня

Популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье, сообщают СМИ.

ДТП произошло около 11 утра на 87 километре трассы, пишет издание Ya76. Мотоцикл блогера въехал в трактор, девушка скончалась на месте.

Никитина ехала в Ярославль на встречу с другими байкерами. Погибшей было 33 года. Девушка вела блог на YouTube, посвященный мотоциклам. На него подписаны 38,5 тыс. человек.

В июле 2019 года в Петербурге нашли тела YouTube-блогера Павла Ш. и диггера Алексея К. Сообщалось, что блогер спускался в канализацию с диггером ради нового ролика для своего канала. Рядом с телами нашли камеру.



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