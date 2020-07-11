Тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%

11.07.2020, 18:30, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила увеличение тарифа НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС), об этом сообщает 11 июля “Укринформ”.

Тариф будет увеличен с 1 августа. Соответствующее решение комиссия приняла с целью обеспечения компании средствами для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, отмечает информационное агентство.

“Проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций (МФО), что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и “зелеными” меморандумом”, – сказано в сообщении.

По просьбам представителей бизнеса и народных депутатов комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа. После проведенного в перерыве заседания совещания глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что “Укрэнерго” проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, банки будут готовы обсуждать пересмотр параметров финансирования при условии принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят сбалансировать ситуацию на рынке, и изменения Кабинетом министров модели возложения специальных обязательств.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

24 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намеревалась повысить в четыре раза тарифы “Укрэнерго” на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины “Укрводоканалэкология” Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов “Укрэнерго” на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет “РБК-Украина”.

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу НКРЭКУ, заявил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора.