Появилось видео с места ограбления банка в Петербурге

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11.07.2020, 18:30, Новости дня

Опубликовано первое видео с места ограбления отделения «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге, правоохранители продолжают розыск вооруженного грабителя.

«Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – цитирует сообщение МВД по Петербургу и Ленобласти РЕН-ТВ.

Там уточнили, что нападавший был в маске в момент инцидента.

В ролике запечатлены сотрудники правоохранительных органов и сам банк. Отделение огорожено специальной лентой.

Ранее сообщалось, что после ЧП был объявлен план «Перехват», на месте инцидента нашли гильзу.



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