В мире: Гей-браки рассорили эстонское руководство

11.07.2020, 18:16, Новости дня

Эстонские националисты вступили в яростную схватку с президентом страны Керсти Кальюлайд. Причиной стало отношение к секс-меньшинствам. Кальюлайд хочет, чтобы «голубые» и «розовые» могли заключать официальные браки Правые же партии требуют прописать в конституции, что брак – это только союз мужчины и женщины.

В свое время в Эстонии было сломано много копий из-за принятого в 2014 году «Закона о сожительстве». Данный акт позволяет парам (в том числе однополым) заключать так называемые «гражданские партнерства» – что позволяет им делить имущество и кредитные обязательства, регулировать обязательства по уходу друг за другом, вступать в наследственные отношения. Пытаться как-то легализовать однополые союзы в Эстонии начали еще с 2006 года, но сначала процесс шел очень медленно из-за сопротивления консервативных политиков.

А в марте 2016-го в Эстонии зарегистрировали первое усыновление детей однополой парой – это стало возможным как раз-таки благодаря «Закону о сожительстве», разрешившему подобную практику. Тогда же в стране был проведен социологический опрос, в ходе которого выяснилось, что 60% жителей Эстонии выступают против того, чтобы гей-парам было дано право регистрировать свои отношения. Занимательно, что как выяснили социологи, почему-то особенно возражают против этого эстонские женщины, а также представители проживающего в стране русскоязычного меньшинства.

Недовольным брюзжанием в интернете дело не ограничивается. Так, участники общественной организации «Родители Эстонии» провели ряд акций протеста, требуя «остановить пропаганду гомосексуализма в школах». Митинговавшие выступили и против того, «чтобы детям в школе рассказывали о сексуальных меньшинствах». По их мнению, «в эстонских школах и детских садах нет места пропаганде гомосексуализма».

Также «Родители Эстонии» высказали требование, что «семья должна состоять из мужчины и женщины, а не из представителей одного пола». После этого эстонская охранка обвинила «Родителей Эстонии» в работе на Москву! По мнению эстонской Полиции безопасности, данное НКО вовсю «сотрудничает с российскими пропагандистскими организациями». Поводом же для столь громкого обвинения стал тот факт, что «Родители Эстонии» давали интервью в том числе и российской прессе.

Против закона о гей-браках выступила церковь.

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма заявил, что гомосексуальные отношения противоречат воле Божией. «Здесь мы имеем дело с грехом. Церковь считает, что брак – это союз мужчины и женщины, который связан Богом. Поэтому люди не вправе это менять, даже большинством голосов в парламенте», – подчеркнул глава лютеран Эстонии.

Но отдельные голоса негодования уже не могли ничего изменить. Характерно, что недовольные «Законом о сожительстве» нашлись даже в рядах самой правящей Центристской партии – но ее глава и по совместительству премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил, что отменять данный закон не станет.

Однако все изменилось после очередных выборов в Риийгикогу (парламент) в марте 2019-го. Эти выборы существенно повлияли на политический ландшафт страны. По их результатам в правящую коалицию вошла шумная и крикливая Консервативная народная партия (EKRE), в рядах которой объединились радикальные националисты. В качестве своих приоритетных целей EKRE сообщила построение «национального государства», возвращение «отторгнутых» Россией Ивангорода и Печор и, между прочим, отмену «Закона о сожительстве».

Камень преткновения

Как отметил представитель партии Мартин Хельме, EKRE намерена внести в коалиционное соглашение пункт о том, чтобы актуальные для общества вопросы выносились бы на народное голосование. Для этого, по замыслу националистов, необходимо будет собрать 50 тыс. подписей. После этого вопрос окажется вынесен на референдум. В случае если в голосовании примут участие свыше половины избирателей, которые проголосуют за предложение, то оно автоматически становится действительным.

Совсем другую линию отстаивает нынешняя президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Хотя в личной жизни Керсти Кальюлайд замужем и является матерью четырех детей, она насквозь пропиталась «европейскими ценностями». В частности, огромное внимание в своей деятельности она уделяет «защите прав» секс-меньшинств.

Такой президент не мог не вступить в острую конфронтацию с EKRE, которая как раз-таки к некоторым из «европейских ценностей» относится резко отрицательно. Обе стороны неоднократно обменивались резкими заявлениями. «Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается. Порядочные люди так себя не ведут. Это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии. Теперь я должна объяснять их глупые поступки», – посетовала Кальюлайд в интервью журналу Foreign Policy в ответ на вопрос журналиста о том, беспокоится ли она «по поводу женоненавистнических, антисемитских, гомофобных и расистских комментариев» политиков EKRE.

Министр внутренних дел и председатель EKRE Март Хельме резко парировал: «Этот человек не понимает, кто она, какую должность она занимает, какие у неё полномочия и обязанности. Если она заявляет миру, что ненавидит партию, получившую сильный мандат от своих избирателей, то, вероятно, у нее что-то не так с нервной системой. В политике могут быть разные мировоззрения, но в политике ничего не делается со слепой ненавистью. Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку».

«Лгунья» стала «радужным героем»

И вот недавно Керсти Кальюлайд отказалась подписать принятые Рийгикогу поправки в «Закон о дипломатической службе». Президент недовольна тем, что в поправках не был обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, зарегистрировавших совместное проживание. По мнению президента, в таком виде поправки противоречат конституции, поскольку в них не соблюден принцип «равного обращения».

Данная выходка президента не осталась без внимания эстонских националистов. Министр финансов Мартин Хельме (сын Марта Хельме) во всеуслышание заявил, что президент Кальюлайд злоупотребляет своей властью. Мартин Хельме порекомендовал Кальюлайд прочесть конституцию Эстонии. «Тогда она быстро обнаружит главу 5-ю «президент республики», которая очень точно устанавливает пределы ее власти. Накладывание на законы вето с политическими аргументами не входит в число ее прав. Поскольку она все равно так постоянно поступает, это значит, что она злоупотребляет властью и нарушает конституцию. За эти две вещи ее следует отстранить от должности. То, что она делает это, притворяясь, что причина не политическая, а связана с конституционным контролем, превращает ее в лгунью. Что служит причиной для отставки в политической культуре открытых и толерантных обществ, которые ей самой так дороги», – резко добавил министр финансов.

По словам Хельме, ему жаль, что «фанатические разрушители национального государства и нормальной семьи» используют одну «довольно разумную статью» конституции, которая гласит, что в Эстонии нельзя преследовать людей из-за их мировоззрения и убеждений. Теперь, по мнению министра, злоумышленники превратили эту статью в дубинку, разбивающую на куски нормальное общество.

«В принятую двадцать восемь лет назад конституцию точно скрытно не вписывалась возможность для нынешних агрессивных меньшинств навязывать свою волю всем нормальным людям. Точно так же в нее не было вписано, что выраженную на выборах политическую волю можно сводить на нет при помощи внутриполитического критиканства из президентской канцелярии. Но поскольку дела складываются именно таким образом, то следует спросить, не созрела ли Эстония для новой версии конституции, которая учтет безумства нашего времени и исключит возможность разрушения конституционного строя?» – вопрошает Мартин Хельме.

Возмутились и более умеренные националисты из партии «Отечество». Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил, что не согласен с позицией Кальюлайд ни по каким аспектам. «Законодатель при рассмотрении закона четко указал, что он не хочет расширять супружеский статус на другие группы. Из конституции не следует какое-либо требование, что у лиц, заключивших в Эстонии договор о совместном проживании, должны быть все права, какие есть у супругов», – заявил Рейнсалу. Председатель же «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер тоже считает, что в конституцию необходимо внести поправку, которая однозначно определит брак как союз мужчины и женщины.

Однако Кальюлайд уже закусила удила. Стало известно, что она попала в первую группу лиц, удостоившихся награды эстонского объединения ЛГБТ. Данная награда, получившая название «радужный герой», была вручена ей в июле 2020 года.

Сама Кальюлайд прокомментировала это следующим образом: «Встретилась сегодня с исполнительным директором эстонского общества ЛГБТ Кристел Раннааэре и юристом организации Айли Кала. Мне вручили знак «радужного героя» и, принимая его, я подумала, что сегодня нет ни одной причины чураться иного. Борются же многие жители Эстонии ежедневно с первобытной ксенофобией и нетерпимостью – дела здесь меняются. Чем больше мы знаем и чувствуем себя защищенными, тем естественнее принимаем то, что мы – разные и каждый из нас – особый. Стремление к счастливой жизни у всех же общее».

Всего эстонское объединение ЛГБТ удостоило звания «радужного героя» десять жителей страны. Отныне такие награды будут вручаться ежегодно в так называемый «международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией» (17 мая). Политический цирк в Эстонии и не думает закрываться, клоуны явно в ударе…

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