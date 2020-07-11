 

Помпео: США никогда не забудут трагедию в Сребренице

11.07.2020, 17:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу выступил с обращением, посвященным 25-летию геноцида в Сребренице. Он призвал к построению общего будущего, не разделенного расами или религиями.

«Соединенные Штаты обязуются никогда не забывать эту трагедию… Давайте построим будущее, которое пойдет на пользу всем народам, независимо от расы или религии, и объединимся на почве общих ценностей, основанных на правах человека», – говорится в заявлении Помпео.

Глава американской дипломатии отметил, что с момента того кровавого преступления одно поколение уже достигло совершеннолетия, и построение для этого и будущих поколений мирного, процветающего и демократического будущего – долг тех, кто помнит, что произошло четверть века назад.

Майк Помпео

11 июля – День памяти геноцида в Сребренице. Эта дата была провозглашена Европейским парламентом в 2009 году. В июле 1995 года в Сребренице вооруженные силы боснийских сербов, которые участвовали в гражданской войне в Боснии и Герцеговине, казнили около 8000 боснийских мусульман. Эта массовая резня стала одним из самых известных и кровавых событий распада Югославии.

Ежегодно множество людей собираются на мемориале, возведенном на кладбище Сребреница-Потокари в Боснии и Герцеговине, чтобы почтить память жертв геноцида. В этом году число посетителей церемонии было ограничено из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

07.07 / Госдума приняла закон о нефтеразливах

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

18.06 / США обнародовали новые свидетельства военной активности РФ в Ливии

12.05 / Регулятор Германии до конца мая вынесет окончательное решение по «Северному потоку – 2»

03.06 / Мантуров назвал главные конкурентные преимущества России

18.05 / Московские власти: нарушители режима самоизоляции сами публиковали свои данные в свободном доступе

03.07 / Брат жертвы ДТП с Ефремовым раскритиковал заявление актера о невиновности

07.06 / “Эффективность с минимальными затратами”. Минрегион Украины представил проект реформы районов

26.05 / Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска