Помпео: США никогда не забудут трагедию в Сребренице

11.07.2020, 17:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу выступил с обращением, посвященным 25-летию геноцида в Сребренице. Он призвал к построению общего будущего, не разделенного расами или религиями.

«Соединенные Штаты обязуются никогда не забывать эту трагедию… Давайте построим будущее, которое пойдет на пользу всем народам, независимо от расы или религии, и объединимся на почве общих ценностей, основанных на правах человека», – говорится в заявлении Помпео.

Глава американской дипломатии отметил, что с момента того кровавого преступления одно поколение уже достигло совершеннолетия, и построение для этого и будущих поколений мирного, процветающего и демократического будущего – долг тех, кто помнит, что произошло четверть века назад.

Майк Помпео

11 июля – День памяти геноцида в Сребренице. Эта дата была провозглашена Европейским парламентом в 2009 году. В июле 1995 года в Сребренице вооруженные силы боснийских сербов, которые участвовали в гражданской войне в Боснии и Герцеговине, казнили около 8000 боснийских мусульман. Эта массовая резня стала одним из самых известных и кровавых событий распада Югославии.

Ежегодно множество людей собираются на мемориале, возведенном на кладбище Сребреница-Потокари в Боснии и Герцеговине, чтобы почтить память жертв геноцида. В этом году число посетителей церемонии было ограничено из-за продолжающейся пандемии коронавируса.