В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей

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11.07.2020, 17:25, Новости дня

В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки “Психическое здоровье для Украины», основная цель которого – улучшить качество и доступность такой помощи, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В рамках проекта запущен сайт со списком горячих линий помощи и бесплатным образовательным онлайн-порталом с учебными курсами и вебинарами о психическом здоровье www.mh4u.in.ua.

“В Украине еще не до конца сформирована культура заботы о психическом здоровье, у нас впереди большая образовательная работа. Одна из основных целей в этом вопросе – переход от оказания психиатрической помощи к сохранению психического здоровья украинцев”, – сказала первый замминистра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

Проект реализуется при поддержке Швейцарии в контексте Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015–2020 годов и поддержки реформы системы охраны психического здоровья в Украине.

По информации правительственного портала, общее недофинансирование психиатрической службы составляет 898 млн грн. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это ставит под угрозу существование психиатрических больниц, сейчас Минздрав это исправляет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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