 

В ЮАР произошел захват заложников, погибли пять человек

11.07.2020, 17:25, Новости дня

11 июля в городе Йоханнесбург Южно-Африканской Республики в ходе захвата заложников погибли пять человек и получили ранение шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию информирует Associated Press.

Инцидент со стрельбой произошел рано утром в районе международной церкви святости пятидесятников.

Тела четырех погибших, “застреленных и сожженных”, нашли в одном автомобиле, тело еще одного, охранника с огнестрельным ранением, обнаружили в другой машине.

Полиция отмечает, что заложников, в число которых входили женщины и дети, удалось спасти. Эти люди, по одной из версий, жили в церкви. Точное количество спасенных не указано.

По мнению правоохранителей, захват заложников может быть связан с враждой между прихожанами церкви.

В полиции утверждают, что задержали 40 человек и это предотвратило более масштабную трагедию. Было изъято порядка 30 единиц оружия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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