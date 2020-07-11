Тбилиси обвинил российских военных в ранении грузина на границе Южной Осетии

11.07.2020, 17:25, Новости дня

Гражданин Грузии получил ранение в ногу на границе с Южной Осетии, его задержали находящимися там российскими военными, сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в субботу. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали жители села Квемо Чали Каспского района (граничит с Южной Осетией). Во время задержания они ранили его в ногу», – отметили в СГБ.

«Информация передана сопредседателям проводящихся после войны-2008 года Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе и мониторинговой миссии ЕС», – сообщили в СГБ.

«Это опасный прецедент. Незаконная активность оккупационных сил деструктивно и критически вредит безопасности на месте», – утверждают в Тбилиси, где после войны 2008 года обвиняют Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Со своей стороны, Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил в субботу, что житель Грузии нарушивший границу и стрелявший в пограничников в Ленингорском районе задержан.

«11 июля около 9:30, житель Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 года рождения, нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе ранен в голеностоп и впоследствии задержан», – говорится в сообщении КГБ.

В пресс-службе комитета отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное.

Напомним, в июне прошлого года в Тбилиси проводилась Межпарламентская Ассамблея Православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

Эти события привели к обострению отношений РФ и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.