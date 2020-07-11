 

В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ

11.07.2020, 16:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

Грузовик с военными, по данным Народной милиции республики, подорвался в районе города Попасная.

В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе. По данным силовых ведомств республики, аппарат вел наблюдение за миссией ОБСЕ.



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