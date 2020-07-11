В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ
11.07.2020, 16:30, Новости дня
На линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение», – цитирует Осадчего РИА «Новости».
Грузовик с военными, по данным Народной милиции республики, подорвался в районе города Попасная.
В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе. По данным силовых ведомств республики, аппарат вел наблюдение за миссией ОБСЕ.
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