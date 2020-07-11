 

В Японии на двух военных базах США ввели карантин по коронавирусу

11.07.2020, 16:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа территории двух американских военных баз в японской префектуре введен карантин по коронавирусу, сообщил губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

«На базе Кэмп-Хансэн и на авиабазе Футэмма действует карантин», – сказал Тамаки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

В марте стало известно об обнаружении инфицированного коронавирусом на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о пожизненном президенте

27.05 / Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

04.07 / Обвиненному во взятке следователю вернули удостоверение после решения Генпрокуратуры

10.06 / На рынках Вьетнама нашли “родоначальников” следующих пандемий коронавирусов

09.07 / За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

23.06 / Саакашвили предсказал Украине голод

18.05 / Представлен обновлённый хетчбэк Suzuki Swift

10.06 / Американские политологи о предстоящих президентских выборах

02.06 / Убытки Первого канала в 2019 году составили более 4 млрд рублей

17.06 / США поставили в Украину ПТРК Джавелин, рации и боеприпасы 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска