США и Европа осудили решение Турции изменить статус Собора Святого Софии

11.07.2020, 16:20, Новости дня

Решение турецких властей об изменении статуса музея Собора Святой Софии было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, об этом заявил 10 июля заместитель председателя Комиссии по свободе религии в мире Тони Перкинс.

“Комиссия осуждает недвусмысленную политизацию собора Святой Софии, архитектурного чуда, которое так долго считалось заветным свидетельством сложной истории и богатого разнообразия. Как христиане, так и мусульмане придают большое культурное и духовное значение собору Святой Софии, чья универсальная ценность для человечества была подтверждена включением в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 1985 году”, – отмечено в заявлении.

Комиссия рекомендовал Государственному департаменту включить Турцию в список, которые участвуют в серьезных нарушениях свободы вероисповедания или терпимости к ним.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение Турции, сообщила пресс-служба ЕС 10 июля.

“Собор Святой Софии имеет символическую, историческую и универсальную ценность. В Турции сложились устоявшиеся традиции сохранения культуры, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости. Решение Государственного совета Турции и президента Эрдогана передать памятник под Управления президента по делам религии вызывает сожаление”, – подчеркнул Боррель.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1935 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.