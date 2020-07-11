 

Евросоюз призвал Раду принять законопроект о медиа. Украинские журналисты выступали против

11.07.2020, 16:20, Новости дня

Представительство Европейского союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект “О медиа” в первом чтении на текущей сессии парламента. Об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном 10 июля в Facebook.

“Законопроект “О медиа” является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств принять этот законопроект в первом чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продолжить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных стороны”, – отметили в представительстве Евросоюза.

Законопроект «Про медіа» є важливим кроком для приведення українського медійного законодавства у відповідність з…

Posted by European Union in Ukraine on Reede, 10. juuli 2020

Законопроект №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады текущая сессия парламента завершится 17 июля, после чего депутаты уйдут на летние каникулы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Опубликовано видео штурма квартиры укравшего четыре рулона обоев екатеринбуржца

15.06 / Александрин: Врачи сознание теряют, потому что им надо ходить в клеенчатых костюмах биозащиты, а в отделениях нет кондиционеров

07.07 / Эстония решила поставить Украине пистолеты Макарова

03.07 / В США установлен новый рекорд суточного прироста заражений

21.05 / Президент оценил по достоинству работу Небензи, Захаровой, Башмета и Щербакова

28.05 / В Узбекистане чиновника оштрафовали на $2,2 тысячи: он отправил учителей на прополку полей

05.07 / В мире: Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

06.06 / Москва поддержала каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии

13.05 / Выпускные вечера в школах перенесут на неопределенный срок

20.06 / В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска