Эксперты рассказали о влиянии мобильных устройств на мозг подростков

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11.07.2020, 15:46, Новости дня

Чтобы больше узнать о воздействии мобильных устройств на мозг подростков, учеными было проведено исследование. Ранее специалисты поделились предположением, что частое использование гаджетов влияет на объем детского мозга.

Подробное изучение проблемы командой исследователей опровергло предполагаемую гипотезу. Чтобы установить связь между использованием мобильных устройств и объемом мозга подростков, ученые провели эксперимент с участием 2500 детей возрастом от 9 до 12 лет.

Обнаружилось, что структура мозга, которая задействована в координации памяти и движений, запомнила алгоритм использования гаджетов. У детей такой процесс обучения происходит в более краткие сроки, чем у взрослых.



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