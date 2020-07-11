Трамп во Флориде: в фокусе проблема наркотрафика и Венесуэлы

11.07.2020, 15:45, Новости дня

В пятницу президент США Дональд Трамп совершает рабочую поездку по Флориде.

В частности, Трамп принял участие в брифинге Южного командования США по проблеме контрабанды наркотиков в Карибском регионе и в круглом столе по ситуации в Венесуэле.

Президент США заявил, что его администрация, взаимодействуя с другими странами Карибского бассейна, намерена принять дальнейшие решительные меры для пресечения международного криминального наркотрафика, в том числе связанного с нелегитимным режимом Николаса Мадуро в Венесуэле.

Перед отлетом из Белого дома утром в пятницу Трамп в очередной раз подверг критике своего возможного соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп заявил, что Байден просто “копирует” его, Трампа, экономические инициативы, однако не способен их реализовать, так как все время выступает за увеличение налогового бремени.

В четверг вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден посетил штат Пенсильвания. Байден представил план комплексного восстановления экономики и заявил о недостаточных мерах администрации Трампа по экономической поддержке во время эпидемии коронавируса.