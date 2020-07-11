На Донбассе от обстрелов гибнет гражданское население

11.07.2020, 15:45, Новости дня

КИЕВ – В зоне вооруженного конфликта на Донбассе с 4 апреля по 20 июня погибли 26 мирных жителей региона, 21 из которых, по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, погибли в результате обстрелов.

Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик на заседании Постоянного совета ОБСЕ дистанционно из Киева, сообщает 10 июля пресс-служба миссии.

«В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 – по причине обстрелов. Как сообщил председатель Миссии, за тот же период также подтверждено повреждения в результате боевых действий сорока общественных и частных объектов, например, жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он [Яшар Халит Чевик] призвал стороны отвести вооружения и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения», – сообщает Интернет-сайт ОБСЕ.

Помимо трудностей жизни в зоне конфликта, в последние месяцы гражданское население на востоке Украины сталкивается с другими вызовами, которые все больше усугубляют их ситуацию, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.

«Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты ввиду мер, предпринимаемых в связи с пандемией Covid-19. Вследствие этого люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения», – заявил Яшар Халит Чевик.

С 4 апреля по 20 июня СММ ОБСЕ зафиксировала более 1 300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям. Яшар Халит Чевик заявил, что сторонам пора принять меры, чтобы реализовать свои политические обязательства на практике.

3094 военных и 3353 гражданских лиц

На Донбассе в результате вооруженного конфликта, развязанного Россией, погибло 3094 украинских военных, ранения получили почти двенадцать тысяч бойцов. Об этом 2 июля во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ Леонид Голопатюк.

«Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. Вследствие вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибли 3094 и получили ранения почти 12 тыс. защитников Украины», – отметил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Леонид Голопатюк.

Он напомнил, что война на Донбассе унесла жизни 3353 гражданских лиц, еще более семи тысяч украинских граждан были ранены и искалечены.

Необходимо жесткое прекращение огня

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит, что при ведении боевых действий исключить потери гражданского населения невозможно.

«Есть один вариант, когда это будет возможно, если Россия жестко обеспечит прекращение огня. Очевидно, такая возможность у России есть, на это был расчет, когда подписывались Минские соглашения», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает, что в первых пунктах Минских соглашений записана необходимость соблюдать полное и всеобъемлющее прекращение огня в зоне вооруженных действий на Донбассе.

«Но за все время не было случая, чтобы хотя бы на неделю был прекращен обстрел. Нужно, чтобы боевики прекратили огонь, ведь ОБСЕ фиксирует не только обстрел со стороны сепаратистов, но и их продвижение на те позиции, откуда ушли украинские войска после отвода войск», – подчеркивает Александр Леонов.

Руководство России несет персональную ответственность

Политолог Виктор Таран считает, что персональную ответственность за гибель мирного населения на Донбассе несет та сторона, которая начала конфликт и финансирует террористов.

«И это – Россия, и она, и ее руководство несут персональную ответственность за гуманитарные потери, которые сейчас происходят на Донбассе на линии столкновения. И именно эта сторона мешает достичь мира на оккупированных территориях», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Гуманитарная ситуация, по его словам, не изменится на Донбассе до тех пор, пока Кремль не прекратит финансировать террористов, и не выведет войска с оккупированной территории.

Самая заминированная территория Европы

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что мирные жители гибнут на Донбассе не только под обстрелами через линию разграничения.

«На Донбассе очень сильно страдают от разного рода взрывных устройств. Донбасс –самая заминированная территория Европы», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, для того чтобы снизилось количество потерь среди гражданских лиц, стороны должны продолжить процесс развода тяжелой военной техники.

«Нужна большая программа по разминированию территорий, но и продолжение разведения вооруженных сил, чтобы мирное население не попадало под обстрелы», – отмечает Руслан Бортник.

Тем, кто считает, что в гибели простых украинцев виновата одна из сторон, но советует ознакомиться с отчетами ОБСЕ, в которых утверждается о ведении огня по обе стороны от линии разграничения.

«Нужно говорить правду и изучить отчеты ОБСЕ. Большой процент погибших фиксируется на неподконтрольных территориях, где компактность проживания населения на квадратный километр выше», – утверждает Руслан Бортник.