Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России

11.07.2020, 15:16, Новости дня

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 в пятницу провел полет у границ РФ в регионе Балтики, об этом сообщили западные авиационные ресурсы.

Самолет вылетел с базы Уоддингтон в Британии и провел несколько полетов у границ Калининградской области, над Польшей, Балтикой и над Литвой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиаресурсов.

Отмечается, что разведчик провел у границ РФ свыше пяти часов.

В конце июня американский самолет-разведчик осуществил разведку у крымских берегов, он вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, перелетел через Болгарию и начал разведку у черноморского побережья.