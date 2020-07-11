Мировое население приближается к 8 млрд человек

11.07.2020, 15:15, Новости дня

По состоянию на 10 июля население планеты Земля достигло 7,8 млрд человек. Об этом сообщает Немецкий фонд мирового населения.

В заявлении организации говорится, что, несмотря на снижение средних показателей рождаемости (так, в 1960-х годах на одну женщину приходилось пятеро детей, сегодня – 2,4), мировое население каждую секунду увеличивается на 2,6 человека (число рождений за вычетом смертей), ежегодный прирост мировой популяции составляет 82 млн человек.

“Если бы можно было избежать нежелательных беременностей и если бы каждый мог самостоятельно решать, когда и сколько у него будет детей, ежегодный прирост населения уменьшился бы на четверть”, – подчеркнули в фонде.

По данным организации, нежелательными являются две из пяти беременностей. “Особенно страдают девочки в возрасте от 15 до 19 лет в развивающихся странах: каждая вторая беременность нежелательна. Более половины этих нежелательных беременностей приводят к абортам, многие из которых опасны”, – отметил управляющий директор фонда Ян Кройцберг.

Каждая вторая женщина в Африке не имеет доступа к средствам контрацепции. “Многие девушки и женщины не имеют права голоса, когда дело доходит до секса и количества детей. Они часто подвергаются сексуальному насилию, рано вступают в брак против своей воли и вынуждены беременеть”, – сказано в отчете.

По прогнозам ООН, из-за этих проблем население Африки к югу от Сахары к 2050 году вырастет почти вдвое: с 1,3 млрд до 2,5 млрд.

В фонде добавили, что пандемия коронавируса усугубляет проблему гендерного насилия и может привести к всплеску нежелательных беременностей.

В апреле 2020 года Фонд ООН в области народонаселения отмечал, что эпидемия, карантин и вызванный этим экономический кризис могут привести к тому, что более 47 млн женщин в странах с низким и средним уровнем дохода могут лишиться доступа к контрацептивам, что приведет примерно к 7 млн нежелательных беременностей.

Население Земли превысило отметку в 6 млрд в 1999 году, 7 млрд – в октябре 2011 года. Отметка в 8 млрд, по прогнозам ООН, будет пройдена в 2022–2023 годах.