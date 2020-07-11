 

Саакашвили о переговорах со страной-агрессором: С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд

11.07.2020, 15:15, Новости дня

Грузия, как и Украина, хотела мира, однако прервала дипломатические отношения с началом российской агрессии. Об этом заявил председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” вечером 10 июля.

“Когда на нас напали [Россия на Грузию], мы были в 100 раз слабее. Но первое, что я сказал, что мы никогда не сдадимся. До этого мы вели всякие переговоры, пытались с ними связаться. Но когда они уже зашли танками, у нас другого выхода не было. Мы взяли в руки оружие и пошли сопротивляться. Как только они приняли какие-то юридические шаги, мы сразу прервали дипломатические отношения с Россией”, – заявил он.

По словам Саакашвили, Грузии угрожали, что разрыв дипломатических отношений приведет к еще худшим последствиям.

“Мы сказали: ребята наполовину беременными мы не будем. Вы зашли, вы нас атакуете, мы прерываем любые отношения с Россией, как с государством-агрессором. При всем том, что до сегодня Грузия и Россия не смогли восстановить никаких отношений, потому что народ Грузии этого не хочет. Мы это заложили в самом начале. Никогда после этой войны у меня не было переговоров и разговоров с [президентом РФ] Владимиром Путиным, как и ни с кем из российских лидеров. Не потому, что мы против диалогов, просто есть вещи, которые нельзя прощать. Эти люди в моих глазах преступники и враги. С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд или внутренний суд, но нам с ними разговаривать не о чем”.

Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является заложником Минских соглашений, так как они подписаны под дулом пистолета.

“Пятый президент Украины Петр Порошенко во время событий под Иловайском подписал под дулом пистолета эти соглашения, хотя я лично тогда советовал их не подписывать”, – добавил он.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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