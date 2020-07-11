 

Призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет

11.07.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВпервые с 1934 года имам призвал к молитве в соборе Святой Софии, у здания бывшего музея собрались сотни верующих мусульман и журналистов.

Турецкие блоги опубликовали видеозапись, на которой слышен азан – призыв мусульман к совершению намаза, обязательной молитвы, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. Он сообщил, что власти республики планируют начать с 24 июля мусульманские богослужения в соборе Святой Софии.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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