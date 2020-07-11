 

Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха

11.07.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗапрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

«Да, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная и детям безопасно перемещаться через всю страну, какое-то количество дней находясь в дороге, объединяясь в новые коллективы», – передает РИА «Новости» ее слова.

Она также добавила, что решение о том, состоится ли традиционная линейка в школах 1 сентября, может быть принято во второй половине августа.

«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», – сказала Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса, работа над ней только начинается.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», – сообщила она.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школьные линейки на 1 сентября пройдут в измененном формате.

В четверг стало известно, что в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, полноценный учебный год начнется в День знаний 1 сентября.

Напомним, Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



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