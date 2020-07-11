Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России

11.07.2020, 14:53, Новости дня

На российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, важно соблюдать меры профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», – передает РИА «Новости» ее слова.

Он также призвала тех, кто сегодня имеет возможность отдыхать, выезжать за город и в курортные зоны, неукоснительно соблюдать все действующие требования.

«Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что израильские компании разработали семь продуктов и технологий, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе в связи с коронавирусом.