 

МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

11.07.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве ожидается дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщило главное управление МЧС по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 15 до 21 часа 11 июля местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МЧС порекомендовали воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как «грозы резко ухудшают видимость на дороге».

Также москвичам посоветовали на улице укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не стоять под деревьями.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1 градус Цельсия выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет.



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