 

Школьникам дали льготы на билеты в Крым

11.07.2020, 14:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ период летних каникул российским школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «во время летних каникул школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу», перевозчику его субсидирует государство.

Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Отмечается, что «льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны», так, «для путешественников младше десяти лет предусмотрен детский тариф, а малыши до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места».

Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей России, для крымчан сезон стартовал 15 июня. Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.



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