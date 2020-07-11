 

Трамп объявил о разработке самого большого ледокола в мире

11.07.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоединенные Штаты разрабатывают самый большой ледокол в мире, сообщил американский президент Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у РФ – 40. У нас будет два, но хотели бы еще десять», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он также рассказал, что Соединенные Штаты сейчас обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене. «Гораздо дешевле, чем это было. Это вас удивит», – сообщил глава американской администрации.

В начале июня Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, включающую как минимум три тяжелых ледокола. В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот.

В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике.



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