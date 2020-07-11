 

Решение Эрдогана по Святой Софии в Сенате США назвали оскорблением для христиан

11.07.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и Роберт Менендес в совместном заявлении выступили против решения турецких властей превратить собор Святой Софии из музея в мечеть, назвав такой поступок «глубоким оскорблением для христиан всего мира».

«Мы решительно осуждаем решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. В определенные моменты своей истории собор Святой Софии служил местом поклонения для мусульман и христиан, а на протяжении десятилетий был необыкновенным и гостеприимным центром для людей всех вероисповеданий», – приводит текст заявления ТАСС.

«Шаг Эрдогана является глубоким оскорблением для христиан всего мира, которые смотрят на собор Святой Софии как на свет истины и глубоко почитаемое святое место. Такое изменение его статуса приводит к ненужным расхождениям мнений в то время, когда нам нужно больше, а не меньше, усилий для установления взаимопонимания между исламом и христианством», – подчеркнули сенаторы.

Они призвали Эрдогана «отменить это решение и сохранить замечательное наследие собора Святой Софии и сохранить его статус религиозно нейтрального музея для посещения людьми всех конфессий и культур».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / В Греции открылись кафе и рестораны

29.05 / Руководство Lufthansa не исключило банкротства концерна

24.05 / Для борьбы с COVID-19 в Екатеринбург будет доставлено 100 аппаратов ИВЛ

16.06 / Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница – штаб ООС

20.05 / Российские врачи умирают в 16 раз чаще

06.07 / Украинского экс-футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже

26.05 / Храм Рождества Христова в Вифлееме вновь открылся

15.05 / Коронавирус в России: общественное недовольство растет, олигархи затыкают дыры

27.06 / «Талибан» опроверг связь с российскими разведчиками

15.05 / Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска