Решение Эрдогана по Святой Софии в Сенате США назвали оскорблением для христиан

11.07.2020, 14:16, Новости дня

Председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и Роберт Менендес в совместном заявлении выступили против решения турецких властей превратить собор Святой Софии из музея в мечеть, назвав такой поступок «глубоким оскорблением для христиан всего мира».

«Мы решительно осуждаем решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. В определенные моменты своей истории собор Святой Софии служил местом поклонения для мусульман и христиан, а на протяжении десятилетий был необыкновенным и гостеприимным центром для людей всех вероисповеданий», – приводит текст заявления ТАСС.

«Шаг Эрдогана является глубоким оскорблением для христиан всего мира, которые смотрят на собор Святой Софии как на свет истины и глубоко почитаемое святое место. Такое изменение его статуса приводит к ненужным расхождениям мнений в то время, когда нам нужно больше, а не меньше, усилий для установления взаимопонимания между исламом и христианством», – подчеркнули сенаторы.

Они призвали Эрдогана «отменить это решение и сохранить замечательное наследие собора Святой Софии и сохранить его статус религиозно нейтрального музея для посещения людьми всех конфессий и культур».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.