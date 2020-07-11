 

Абхазия сообщила о готовности принимать россиян

11.07.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАбхазия готова принимать организованные группы российских туристов с 15 июля, сообщил президент республики Аслан Бжания.

Москва пока не приняла решение по поводу возможного открытия абхазо-российской границы, но Абхазия готова открыть границу, сообщил «Интерфаксу» Бжания.

В республике готовы с 15 июля принимать организованные группы туристах в определенных домах отдыха, где есть возможность оказания медицинской помощи, сказал президент.

В пятницу Росавиация сообщила, что разработан план поэтапного восстановления международного авиасообщения РФ с зарубежными странами. Он основан на рекомендациях Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и российского правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала в пятницу, что РФ намерена возобновлять полеты только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки.



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