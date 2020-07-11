Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

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11.07.2020, 13:35, Новости дня

Команде исследователей удалось создать комбинированный электрохимический датчик кислорода, который отличается от аналогов повышенной надежностью и особенной конструкцией.

Датчик кислорода необходим для определения концентрации этого газа в выхлопах автомобилей, в металлургических процессах, а также в отработанных топочных газах. Показатели позволяют судить о соотношении топлива и воздуха, подающихся в двигатели автомобилей, а также о составе атмосферы и содержании кислорода в отработанных газах.

Новый датчик, который был представлен учеными, состоит из двух склеенных друг с другом пластинок. На них нанесены электроды с прикрепленными токоподводами. Чтобы откачивать кислород через электролит в виде ионов, к одной пластинке прикладывается напряжение. Эта часть устройства является амперометрическим сенсором. Определить концентрацию кислорода можно по предельному току. Функцию потенциометрического датчика выполняет вторая пластинка. Использование этой пластины и является ключевым элементом разработки.



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