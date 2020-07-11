 

Внедорожник Hyundai Palisade Calligraphy появится за пределами Южной Кореи

11.07.2020, 13:35, Новости дня

Обновленный внедорожник Hyundai Palisade Calligraphy в скором времени поступит на американский рынок.

Напомним, ранее автомобиль был доступен исключительно на внутреннем рынке Южной Кореи. Приобрести усовершенствованную модель можно по цене от 48,8 тысячи долларов. Также отмечается, что под капотом автомобиля установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 291 л.с. Новинка получила 8-ступенчатую трансмиссию.

В салоне предусмотрели семь кресел, а также цифровую приборную панель на 12,3 дюйма, а также мультимедийный центр с дисплеем на 10,25 дюйма. Пока разработчики не объявляют о возможности начала поставок в остальные страны мира. Не исключено, что внедорожник окажется крайне востребованным на рынке.



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