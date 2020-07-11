 

Верховный суд США признал часть штата Оклахомы землей индейцев

11.07.2020, 13:31, Новости дня

Верховный суд США признал восточную часть штата Оклахома резервацией индейских племен. За принятие решения проголосовали 5 из 9 судей. На территории этой части штата проживает примерно 2 млн человек.

Теперь, согласно решению Верховного суда, на территории резервации будет действовать своя судебная система. Наказание за незначительные правонарушения будут выносить племенные суды. Серьезные преступления по-прежнему будут рассматриваться федеральными судами. При этом некоторые осужденные по федеральному законодательству теперь могут оспорить приговоры.

Председатель Верховного суда Джон Робертс в особом мнении отметил, что решение приведет к дестабилизации судов штата.

В 1830-х года племена коренных американцев из восточных штатов были переселены на так называемую Индейскую территорию (современная Оклахома). При переселении погибло большое количество людей. В середине 1850-х годов индейцы Оклахомы подписали договор с федеральным правительством США, которое гарантировало им суверенитет на их землях. Однако во времена Гражданской войны, когда часть индейских племен, также владевших черными рабами, поддержала Конфедерацию рабовладельцев-южан, этот договор прекратил свое существование. В 1907-м году Оклахома, где ранее находилась большая часть Индейской территории, получила статус штата.

Теперь, как считает член Верховного суда США Нил Горсач, правительство США наконец выполнило свое обещание, данное коренным американцам еще в 19-м веке.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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