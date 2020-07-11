Госдепартамент разочарован решением Турции изменить статус собора Святой Софии

11.07.2020, 13:31, Новости дня

В пятницу 10 июля пресс-служба Госдепартамента распространила официальное заявление, посвященное решению турецких властей вновь открыть мечеть в музейном комплексе Святой Софии в Стамбуле.

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии. Это здание является важной частью объекта «Исторические места Стамбула», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в знак признания его богатой мультикультурной истории», – говорится в заявлении Госдепартамента.

«Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей, и мы с нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению собором Святой Софии, чтобы обеспечить его доступность для всех без каких-либо препятствий», – указывается в документе.

Госсовет Турции – высший административный суд республики – аннулировал решение турецкого правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, сообщило в пятницу Радио Свобода со ссылкой на официальные турецкие источники. В пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о смене статуса собора-музейного комплекса.

Православный собор Святой Софии был в современном виде построен к 537 году. Собор больше тысячи лет являлся крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя – столицы Византии, это культовое сооружение было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.

В 1935 году Ататюрк, основатель светской Турецкой республики, превратил мечеть в музей. Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.

Греческий МИД уже направил официальную ноту протеста турецким властям. Ранее ЕС и ЮНЕСКО выразили свое сожаление по поводу этого решения светских властей Турции.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл также выразил глубокую обеспокоенность сменой статуса собора Святой Софии, которая остается святыней для всего православного мира.