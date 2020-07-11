 

Бывшие жены добились ареста активов Вайнштейна на 6 млн долларов

11.07.2020, 13:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, добились наложения временного запрета на его банковские счета и иные активы на сумму около 6 млн долларов, сообщила телекомпания ABC.

По словам источников телекомпании, Ив Чилтон, с которой продюсер расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017 году, подали ходатайство в суд о наложении ареста на активы бывшего супруга и добились успеха. Обвиняемый теперь без согласия этих женщин не может снимать и тратить свои средства. Это крайне затрудняет ему задачу на разбирательствах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

В конце мая в суд Нью-Йорка подали четыре новых обвинения против Вайнштейна. Кроме того, в апреле Вайнштейну предъявили обвинения в нападении сексуального характера в Лос-Анджелесе, где продюсеру грозит 29 лет тюрьмы.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его оправдали по трем пунктам, в том числе по более серьезным эпизодам. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде продюсер заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», поскольку «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.



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