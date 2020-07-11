Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

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11.07.2020, 13:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток – Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.

На онлайн-табло аэропорта Симферополя сообщается, что самолет приземлился в 12.16 мск, передает ТАСС.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что этот борт выполнил первый в новейшей истории прямой рейс из Приморья в Крым.

«Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута», – сказал гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

Первый самолет из Владивостока в аэропорту Симферополя встретили водной аркой приветствия. Boeing 747, высота которого 8 метров, а размах крыла 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды.

«После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилась до 56 направлений», – добавили в пресс-службе.

Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей России, для крымчан сезон стартовал 15 июня.

Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

В регионе ввели правила безопасного отдыха: его необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.



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