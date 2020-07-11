 

Трамп раскрыл планы по выводу контингента ВС США из Германии

11.07.2020, 12:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл планы американской администрации касательно вывода контингента Вооруженных сил США из Германии.

В интервью одному из обозревателей The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену президент США Дональд Трамп подтвердил намерение вывести часть воинского контингента США с территории Германии, уточнив, что часть американских войск будет перенесена «в две разные точки, в том числе в Польшу», передает ТАСС.

«Я верну около половины [военнослужащих] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого», – добавил американский лидер.

Напомним, 1 июля Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.

Днем ранее председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы.

Напомним, 24 июня Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Москва предостерегла Вашингтон от нарушения Основополагающего акта РФ – НАТО. В ходе консультаций с США в Вене по стратегической стабильности РФ указала США на важность вывода американских войск из Европы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



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