Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов

11.07.2020, 12:53, Новости дня

Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида.

«Всего за последние 12 недель в результате проведенных САУТКОМ (в сферу ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн – прим. ВЗГЛЯД) операций совместно с ключевыми региональными партнерами было арестовано более 1 тыс. наркоторговцев, изъято 120 тонн кокаина. Я могу только сказать вам, что это огромный объем наркотиков стоимостью в миллиарды и миллиарды долларов», – приводит слова Трампа ТАСС.

Выступавший вместе с главой Белого дома глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что речь идет о 122 тоннах кокаина на 2 млрд долларов. Во время выступления на столе перед ними лежали несколько мешков с изъятыми наркотиками.

По данным Трампа, «в прошлом году из-за яда, который наркокартели привозят в США, скончались 70 тыс. американцев». Он заявил, что при его администрации впервые за почти 30 лет уровень смертности от передозировки наркотиков резко снизился. Президенту рассказали, что часть изъятых наркотиков используется в рамках судебного следствия, а остальное уничтожается путем сжигания.

2 апреля Трамп объявил о старте операции по борьбе с наркотиками в Западном полушарии.

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями.