 

Alfa Romeo презентовала модель Montreal

11.07.2020, 12:30, Новости дня

Итальянская компания Alfa Romeo в 1970 году впервые представила модель под названием Montreal.

Вместе с тем в честь 50-летия с момента появления автомобиля продемонстрировали очередную модификацию. Пользователи уже могут рассмотреть рендерные изображения. Несмотря на то, что автомобиль имеет современные формы, однако дизайнеру удалось сохранить прежний стиль, получивший высокие оценки автолюбителей.

Узкая головная оптика и удлиненный капот придают автомобилю достаточно привлекательный вид. Вместе с тем итальянская компания пока не комментирует данные кадры, тогда как речь о возможности выхода автомобиля на рынок пока не ведется.



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